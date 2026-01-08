Haberler

Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nde etkisini artıran lodos, Tekirdağ'da sahil dolgu alanının suyla kaplanmasına neden oldu. Dalga boyunun yükselmesi, sahil alanında ciddi hasar meydana getirdi.

TEKİRDAĞ SAHİLİ SU ALTINDA KALDI

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos, Tekirdağ'da sahil dolgu alanının suyla kaplanmasına neden oldu. Dalga boyunun yükselmesiyle birlikte sahil dolgu alanı deniz suyuyla dolarken, çok sayıda büyük gemi güvenlik gerekçesiyle Tekirdağ açıklarında demirledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri de limana çekildi.

Sahilin suyla kaplanması sebebiyle kıyıdaki seyyar satıcılara ait araçlar ve tezgahlar su içerisinde kaldı. Dalgaların büyüklüğü zaman zaman metrelerce yükseldi, deniz kenarındaki korkulukların bir kısmı dalgaların etkisiyle kırılarak kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar sahil kesiminden uzak durmaları konusunda uyarılırken, ekipler hasar tespit çalışmasında bulundu.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber