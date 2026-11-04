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Tekirdağ NKÜ'nün yeni Teknopark binası 72 şirkete ofis ve ortak alan sağladı

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde yeni Teknopark binasının yapımı tamamlandı, 72 şirkete ofis ve ortak kullanım alanları oluşturuldu. 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip bina, üniversitenin AR-GE ve girişimcilik altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) yapımı tamamlanan yeni Teknopark binasıyla 72 şirkete yönelik ofis ve ortak kullanım alanları oluşturuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şubat 2025'te yapımına başlanan ve Haziran 2026'da tamamlanan yeni Teknopark binası, 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip.

Teknoloji odaklı şirketlerin faaliyetlerini sürdürebileceği şekilde tasarlanan binayla üniversitenin araştırma-geliştirme (AR-GE), teknoloji geliştirme ve girişimcilik altyapısı güçlendirildi.

Teknopark Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'in üniversitede üretilen bilimsel bilgiyi sanayiyle buluşturma ve bölgesel kalkınmaya katkı sunma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımın, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Teknoloji firmalarının üniversitenin akademik birikiminden yararlanması, ortak Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi ve yenilikçi fikirlerin ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Binada, 600 metrekarelik sosyal alanın yanı sıra kantin, dinlenme alanları ve şirketlerin ortak kullanımına yönelik 4 toplantı alanı bulunuyor.

Proje kapsamında açık otopark ve peyzaj çalışmaları da tamamlanarak Teknopark'ın fiziki altyapısı geliştirildi.

NKÜTEK bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla akademisyenler ve firmalara ortak proje geliştirme, uygun destek programlarına başvuru, fikri ve sınai hakların korunması ve araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi konularında destek sağlanıyor.

Yeni binayla şirketlerin üniversitenin bilgi birikimi ve teknolojik altyapısından daha etkin yararlanması, teknoloji odaklı girişimlerin gelişmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA
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