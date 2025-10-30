Tekirdağ NKÜ'de fidan dikimi yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla fidan dikildi.

Rektörlük binası yanındaki alanda, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, dikilen fidanların, Cumhuriyet'in köklü mirasını ve ortak geleceğe dair umudu simgelediğini söyledi.

Cumhuriyet'in asırlık çınar gibi yüzyıllarca yaşayacağına yürekten inandıklarını belirten Şahin, "Fidan dikimine her yıl devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de fidan dikiminin çok anlamlı bir etkinlik olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.