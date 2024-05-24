Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde "Depreme Dirençli Türkiye" semineri düzenlendi.

Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Ziraat Fakültesinde düzenlenen "Depreme Dirençli Türkiye" adıyla düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu söyledi.

Seminerler dizisinde depreme karşı dirençli yapılarda kullanılması gereken teknolojileri aktardıklarını ifade eden Bal, depreme karşı önlemlerin depremden önce alınması gerektiğine vurgu yaptı.

İnşaat Mühendisi Yunus Alp ise Türkiye'de yeni deprem teknolojilerinin yaygınlaşmaya başladığını aktardı.