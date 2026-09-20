Tekirdağ Muratlı'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 2 saatte kontrol altına alındı

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TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, Muratlı Sanayi Sitesi'nin arka kısmında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çıktı. Geri dönüşüm tesisinden yükselen siyah duman, ilçenin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede tesisi saran alevlere tazyikli ve köpüklü suyla müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alındı. Soğut çalışmaları yapılan tesis kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı