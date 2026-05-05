Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 2 güzellik merkezinde "cazip kampanya", "uygun fiyat" vaatleriyle iş yerlerine çekilen mağdurların, karmaşık sözleşmelerle kıskaca alındığını, işlemler esnasında mobil bankacılıkla kredi kartı şifrelerinin çalınarak hesaplarının boşaltılıp yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucu şüphelilerin, Elazığ, Afyon, Çorum, Kırıkkale, İstanbul ve Niğde'de bulunan şubeleri üzerinden benzer faaliyetleri organize şekilde yürüttüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ, İstanbul ve Çorum'da belirlenen iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 16 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi, 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
