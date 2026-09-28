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Tekirdağ Kumbağ'da tekneyle denize açılanlar, denizde yüzen karacayı görüntüledi

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Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde tekneyle denize açılan vatandaşlar, suda ilerleyen bir karacayı fark etti. Karacayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, hayvanın bir süre denizde yüzmesini izledi.

Tekirdağ'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, denize giren karacayı cep telefonuyla görüntüledi.

Kumbağ Mahallesi'nde tekneyle denize açılan vatandaşlar, bir süre sonra suda ilerleyen karacayı fark etti.

Karacayı cep telefonuyla kayda alan vatandaşlar, hayvanın bir süre yüzmesini izledi.

Görüntülerde, karacanın denizde yüzdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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