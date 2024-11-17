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Tekirdağ Kıyılarında Poyraz Fırtınası Kızıl Yosunları Getirdi

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Tekirdağ'da etkili olan poyraz fırtınası, kıyılara büyük miktarda kızıl yosun taşırken, vatandaşların ilgisini çekti. Önceki haftalarda da benzer bir olay yaşandı.

(TEKİRDAĞ - ÖZEL) Tekirdağ'da poyraz fırtınası kızıl yosunları kıyıya taşıdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ kıyılarında poyraz fırtınasıyla birlikte yoğun kızıl yosun birikintileri yeniden görüldü.

Tekirdağ'da etkili olan poyraz fırtınası, kıyılara büyük miktarda kızıl yosun taşıdı. Daha önce de bölgede gözlemlenen bu durum, özellikle Süleymanpaşa sahilinde yaşandı. Sahil boyunca biriken kızıl yosunlar, vatandaşların da ilgisini çekti. Kızıl yosunların denizdeki akıntı ve rüzgarlarla kıyıya taşındığı ifade edilirken, geçtiğimiz haftalarda da benzer bir olayın yaşandığı Tekirdağ kıyılarındaki yosunların rüzgarın yön değiştirmesiyle kıyıyı terk etmesi bekleniyor.

Tekirdağ Kıyılarında Poyraz Fırtınası Kızıl Yosunları Getirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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