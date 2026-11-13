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Tekirdağ Kapaklı'daki İkiz Göller sonbaharda ziyaretçilere renk cümbüşü sundu

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Tekirdağ Kapaklı'daki İkiz Göller sonbaharda ziyaretçilere renk cümbüşü sundu
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sundu. Göl çevresinde yürüyüş yapan doğaseverler, renk cümbüşünü fotoğraflayarak manzaranın keyfini çıkardı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve bölgenin önemli ekoturizm alanları arasında yer alan İkiz Göller, sonbaharın gelişiyle güzel manzaralara sahne oldu.

Ağaçların sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarına büründüğü bölgede, sonbahar renkleri doğayla bütünleşti. Göllerin çevresindeki ağaçlarda oluşan renk değişimi, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Doğal güzelliğiyle dikkati çeken İkiz Göller, özellikle doğayla vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Göl çevresinde yürüyüş yapan ve manzaranın keyfini çıkaran ziyaretçiler, sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşünü fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Kent yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlere doğal bir ortam sunan İkiz Göller, sonbahar mevsiminde de doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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