Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin üzerinde ve evlerinde arama yaptı. Operasyonda toplamda 87 gram uyuşturucu ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı'nda uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ettiği iki şüphelinin üzerini aradı.
Üst aramasında 12 gram uyuşturucu ele geçirilen E.Z. ve Y.E.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 75 gram uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.