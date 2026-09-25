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Tekirdağ Kapaklı'da tırla çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

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Tekirdağ Kapaklı'da tırla çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tırla çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tırla çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeni Sanayi Caddesi'nde S.K. idaresindeki 3 tekerlekli motosiklet, S.B. yönetimindeki 61 K 1630 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü S.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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