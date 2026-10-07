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Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak silahlı kuyumcu soygunu girişiminin şüphelisi tutuklandı

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Tekirdağ Kapaklı'da oyuncak silahlı kuyumcu soygunu girişiminin şüphelisi tutuklandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak silahla kuyumcuda soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı. Maskeli şüphelinin kadın çalışanı tehdit ederek ziynet eşyalarını istediği olayda, çalışanın tepki göstermesi üzerine kaçan şüpheli güvenlik kamerasından yakalanmıştı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak silahla kuyumcuda soygun girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan A.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı'nda dün, kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, oyuncak silahla kadın çalışanı tehdit ederek ziynet eşyalarını istemişti. Çalışanın tepki göstermesi üzerine iş yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatmıştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli A.U'yu gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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