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Tekirdağ Kapaklı'da eşini öldürüp sabaha kadar başında bekleyen Ünlü adliyeye sevk edildi

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Tekirdağ Kapaklı'da eşini öldürüp sabaha kadar başında bekleyen Ünlü adliyeye sevk edildi
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eşini öldürüp sabaha kadar başında bekleyen Mehmet Ünlü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 çocuk ve 24 torun sahibi Ünlü, adliyeye sevk edilirken bastonla yürümekte zorlandı; polisler yardım etti, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekleyen Mehmet Ünlü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 çocuk, 24 torun sahibi Mehmet Ünlü, adliyeye sevk edildi. Bastonla yürümekte zorlanan Ünlü'ye, görevli polisler yardımcı oldu. Ünlü, gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bırakıp, adliye binasına girdi.

Onur KAYA/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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