Tekirdağ Kapaklı'da eşini öldürüp sabaha kadar başında bekleyen Ünlü adliyeye sevk edildi

Tekirdağ Kapaklı'da eşini öldürüp sabaha kadar başında bekleyen Ünlü adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eşini öldürüp sabaha kadar başında bekleyen Mehmet Ünlü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 çocuk ve 24 torun sahibi Ünlü, adliyeye sevk edilirken bastonla yürümekte zorlandı; polisler yardım etti, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı eşini öldürüp, sabaha kadar başında bekleyen Mehmet Ünlü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 çocuk, 24 torun sahibi Mehmet Ünlü, adliyeye sevk edildi. Bastonla yürümekte zorlanan Ünlü'ye, görevli polisler yardımcı oldu. Ünlü, gazetecilerin, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bırakıp, adliye binasına girdi.
Onur KAYA/TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı