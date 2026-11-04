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Tekirdağ Kapaklı'da darp ve para isteme iddiasında 4 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin darbedilip kendisinden para istendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin darbedildiği ve kendisinden para istendiği iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

R.Ç, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak K.O, E.E. ve tanımadığı bir kişi tarafından Çerkezköy'ün Tepe bölgesinden kırmızı renkli bir araçla alınarak Kazak Gölü'ne götürüldüğünü öne sürdü.

Burada darbedildiğini ve E.E'nin kendisinden para istediğini iddia eden R.Ç, banka hesaplarına ait IBAN bilgilerini söz konusu kişilere kiraladığını, olayın da bu nedenle yaşandığını öne sürdü.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelileri K.O, Y.E, E.E. ve A.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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