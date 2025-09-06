Tekirdağ'ın Saray İlçesinde Plajlar 2 Gün Kapalı

Haberler

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 7-8 Eylül tarihleri arasında tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Valilik, vatandaşların bu yasağa uymalarını ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını açıkladı.

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 7-8 Eylül'de Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
