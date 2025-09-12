Tekirdağ'ın Saray İlçesinde Denize Giriş Yasaklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 13-16 Eylül tarihleri arasında tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Valilik, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve jandarma ekiplerinin denetimlerde bulunacağını duyurdu.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel