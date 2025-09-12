Tekirdağ'ın Saray İlçesinde Denize Giriş Yasaklandı

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 4 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13-16 Eylül tarihlerinde Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.