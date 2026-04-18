Tekirdağ'da kanola çiçekleri ve buğday başakları tarlaları renklendirdi

Tekirdağ'da çiçek açan kanolalar ve yeşeren buğdaylar, tarlaları rengarenk hale getirerek doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için görsel bir şölen sunuyor. Kanolanın sarısı ve buğdayın yeşili, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Kent genelinde çiçek açan kanola bitkileri sarı tonlarıyla dikkati çekerken, yeşeren buğday tarlaları da manzaraya canlılık kattı.

Ayçiçeğine alternatif olarak tercih edilen kanola, geniş alanları kaplayarak Tekirdağ'ın birçok noktasını sarıya boyadı.

Buğdayın yeşil dokusuyla birleşen görüntü, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için görsel bir zenginlik oluşturdu.

Özellikle gün batımına yakın saatlerde farklı bir atmosfere bürünen tarlalar, fotoğrafçılar için doğal bir açık hava stüdyosu haline geliyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, sarı ve yeşilin uyumunu kadrajlarına yansıtarak eşsiz kareler yakalıyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, ilin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Üzmezoğlu, Tekirdağ'ın birçok noktasının sarıya boyandığını belirterek, "Kanolanın sarısı, buğdayın yeşili ve denizin mavisi bir araya gelince ortaya etkileyici bir manzara çıkıyor. Tekirdağ, doğallığıyla fotoğraf tutkunları için önemli bir rota haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi

Şişeyle imtihanını kendi de unutmamış! Şara'dan Antalya'da bomba espri
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

A101, CarrefourSA’yı satın alıyor

Ünlü zincir market, en büyük rakiplerinden birini satın alıyor
Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Savaş gemisinde kıtlık iddiasına ABD Donanması'ndan jet yanıt geldi

Savaş gemisinde "kıtlık" iddiasına ABD'den jet yanıt geldi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı