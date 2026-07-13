Haberler

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 113. yılı törenle kutlandı

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 113. yılı törenle kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 113. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Harf İnkılabı Anıtı önünde tören düzenlendi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, anıta çelenk sunarak şehitleri rahmet ve minnetle andı. Nallar, bu günün sadece bir şehrin özgürlüğü değil, milletin bağımsızlık aşkının nişanesi olduğunu vurguladı. Ardından katılımcılar şehitler anısına Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.

Tekirdağ'ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 113. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Harf İnkılabı Anıtı önünde tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, anıta çelenk sundu.

Nallar, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 113. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını aktaran Nallar, "Bu anlamlı gün yalnızca bir şehrin özgürlüğüne kavuştuğu tarih değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık aşkının, vatan sevgisinin ve sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerinden biridir." dedi.

Nallar, kentin tarih boyunca özgürlüğü için büyük bedeller ödemiş bir kent olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından törene katılanlar, şehitlerin anısına Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.

Törene, CHP Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi

ABD'yi ayağa kaldıran ölüm! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı

19 yaşındaki genç, 112 milyon liralık mirasını bakın kime bıraktı
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

Aralarından su sızmıyordu! Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler

Göz göre göre ölmüşler! Bar sahibinden isyan ettiren hamle
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti