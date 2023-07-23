Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A., A.B. ve E.S. adlı şahıslar kazı yaparken yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan aramada, jeneratör, hilti matkap, 150 metre elektrik kablosu ile kepçe ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.