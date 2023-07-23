Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ilçesine bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A., A.B. ve E.S. adlı şahıslar kazı yaparken yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan aramada, jeneratör, hilti matkap, 150 metre elektrik kablosu ile kepçe ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çerkezmüsellim Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A., A.B. ve E.S. adlı şahıslar kazı yaparken yakalandı.
Kazı yapılan alandaki aramada, jeneratör, hilti matkap, 150 metre elektrik kablosu ile kepçe ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ