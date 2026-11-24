Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'da Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılan kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 5 kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA