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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, meslek lisesini ziyaret etti

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Yeniyol, meslek lisesini ziyaret etti
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulda yürütülen üretim çalışmalarını inceledi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulda yürütülen üretim çalışmalarını inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeniyol, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Okulun atölyelerinde öğretmenlerin rehberliğinde üretim yapan öğrencilerle bir araya gelen Yeniyol, çalışmaları yerinde inceleyerek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.

Protokol kapsamında il genelindeki 13 okulun masa, sıra, dolap ve kitaplık gibi donatım malzemeleri okulun atölyelerinde öğrenciler tarafından üretiliyor.

Üretim sürecine katılan öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini uygulama imkanı bulurken döner sermaye kapsamında gelir de elde ediyor.

Yeniyol, mesleki eğitimin üretimle bütünleşmesinin öğrencilerin hem mesleki gelişimlerine hem de istihdam süreçlerine önemli katkı sağladığını belirtti.

Üretilen mobilya ve donatım malzemelerinin okulların ihtiyaçlarını karşılayarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkı sunduğunu ifade eden Yeniyol, projede emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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