Tekirdağ Hastanesinde Anne Adaylarına Doğum Eğitimi

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Gebe Okulu'nda anne adaylarına sağlıklı gebelik ile doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin eğitim veriliyor.

Anne adaylarının normal doğum korkusunu yenmeleri ve doğum ağrısı gibi problemlerle baş etmelerini sağlamak amacıyla hastane bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda uzman, ebe, fizyoterapist, diyetisyen ve sosyal çalışmacılardan oluşan ekip görev yapıyor.

Eğitimlere anne adaylarının eşleri de katılarak, doğum sürecinde bilinçli olmaları teşvik ediliyor.

Bu kapsamda sağlıklı gebelik ile doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin eğitimleri tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri verildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, eğitimlerin anne adaylarını daha bilinçli bir doğuma hazırladığını söyledi.

Tabakoğlu, anne adaylarının uzmanlar tarafından bir ay boyunca bilgilendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anne adaylarımız gebelik sürecinde nelerle karşılaşacaklarını, doğumun nasıl gerçekleşeceğini ve doğum sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri öğreniyor. Dünyanın en güzel olayı bir evlat sahibi olmak. Biz de bu süreçte annelerimizi bilinçlendirerek, hem onların hem de gelecek nesillerin sağlığını güvence altına almak istiyoruz. Eğitimlerimizi bir diploma ile taçlandırarak anne adaylarımızı kutluyoruz."

Tabakoğlu, 4 yılda 247 anne adayına eğitim verildiğini vurguladı.

Eğitime katılan Beyza Acar ise doğum öncesi ve sonrasıyla ilgili önemli bilgiler aldıklarını dile getirdi.

Eğitimlere, eşiyle birlikte katılmasının kendisi için çok faydalı olduğunu ifade eden Acar, "Fizik tedavi uzmanından yapacağımız egzersizleri, psikolojik destek eğitimlerini öğrendik. Doğumhaneyi gezip, süreci yakından gördük. Bu sayede kendimizi psikolojik olarak da hazırlamış olduk. Burada olmaktan mutluyuz. Tüm anne adaylarına bu eğitimi tavsiye ediyorum." diye konuştu.