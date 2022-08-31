Tekirdağ haberleri | Şarköy'de sağanak ve dolu; yollar göle döndü (2)
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Tekirdağ haberine göre İŞ YERLERİNİ SU BASTITekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sahil kesiminde cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı, araçlar su içinde kaldı. Atatürk Caddesi ile sahildeki Sevgi Yolu göle döndü. Esnaf ve belediye ekipleri, iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Sağanak sırasında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Çağlar - Güncel