Tekirdağ Garnizon Komutanı ve İl Emniyet Müdürü'nden Ziyaretler

Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti. Ayrıca Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çorlu Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret ederek yeni eğitim yılı hakkında bilgi aldı. Hayrabolu'da ise öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Yörüyüş ve Turanlı makamda bir süre görüştü.

Turanlı, ziyaretleri için Yörüyüş'e teşekkür etti.

Rektör Şahin, Çorlu Mühendislik Fakültesini ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yeni binasında eğitime başlayan Çorlu Mühendislik Fakültesini ziyaret etti.

Fakülte binasını gezen Şahin, sınıf ve laboratuvarlarda incelemelerde bulundu.

Şahin, akademik ve idari personelle bir araya gelerek, Dekan Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'den fakültedeki yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayrıca derslikleri ziyaret eden Şahin, öğrencilerle sohbet etti, yeni eğitim-öğretim yılı için başarılar diledi.

Şahin'e, Genel Sekreter Gökhan Saygı da eşlik etti.

Hayrabolu'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Hayrabolu ilçesinde öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü personeli, Gazi İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte, emniyet personeli tarafından polislik mesleği hakkında bilgi verildi, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
