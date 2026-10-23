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Tekirdağ Ergene'de otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ Ergene'de otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sabah saatlerinde Edirne yolunda dönüş yapan otomobil, işçi servis minibüsüyle çarpıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve jandarma inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde dönüş yapan otomobille işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Edirne yolunda Ulaş Mahallesi girişindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Dönüş yapan C.K. yönetimindeki otomobil, caddede ilerleyen M.T. idaresindeki işçi servis minibüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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