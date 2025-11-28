Tekirdağ Emniyet Müdürü, Vatandaşlarla Buluştu
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Değirmenaltı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve emniyet çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, vatandaşlarla bir araya geldi.
Turanlı, Değirmenaltı Mahallesi'nde bir kafede vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.
Emniyetin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Turanlı, milletin dertleriyle dertlenip üzerlerine düşen sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.
Toplantıda, Değirmenaltı Mahallesi Muhtarı Selin Başaran Denizci, emniyet müdür yardımcıları ile şube müdürleri de yer aldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel