Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek emniyetin çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Öğrencilerle sohbet eden Turanlı, gençlerin sesine kulak vereceklerini belirtti.

Özel İlim Yayma Cemiyeti Tekirdağ Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda Turanlı, emniyetin çalışmalarıyla ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Turanlı, ardından soruları yanıtladı.

Turanlı, gençlerin yanında olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edecekleri söyledi.

Huzurlu bir şehrin, bilinçli ve güçlü bir gençlikle mümkün olduğunu aktaran Turanlı, gelecekte faydalı işler yapacaklarına inandığı öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

