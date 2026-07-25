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Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

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Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa ilçesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa ilçesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Turanlı, şube müdürleri ve emniyet personeliyle birlikte Yavuz Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Turanlı, vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini dinledi.

Turanlı, güvenli bir Tekirdağ hedefi doğrultusunda vatandaşlarla iletişimin güçlendirilmesine yönelik mahalle buluşmalarının sürdürüleceği belirtti.

Çocukların huzuru ve toplumun güvenliği için vatandaşlarla iş birliği içinde çalışmaların devam edeceği aktaran Turanlı, polisin her zaman sahada olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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