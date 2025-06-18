Tekirdağ Emniyet Müdürü, Roman Vatandaşları Ziyaret Etti

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa ilçesindeki Aydoğdu Mahallesi'nde Roman vatandaşları ziyaret etti.

Mahalledeki çocuklarla yakından ilgilenen Turanlı, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Turanlı, toplumun her kesimiyle bir araya gelerek güvenlik hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla bu tür ziyaretlerin süreceğini belirtti.