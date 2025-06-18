Tekirdağ Emniyet Müdürü, Roman Vatandaşları Ziyaret Etti
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa ilçesindeki Roman vatandaşları ziyaret ederek, çocuklar ve aileleri ile ilgilendi. Ziyaretin amacı, güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa ilçesindeki Aydoğdu Mahallesi'nde Roman vatandaşları ziyaret etti.
Mahalledeki çocuklarla yakından ilgilenen Turanlı, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.
Turanlı, toplumun her kesimiyle bir araya gelerek güvenlik hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla bu tür ziyaretlerin süreceğini belirtti.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel