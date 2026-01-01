Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı roman çocuklarla buluştu

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde yeni hizmete giren polis karakolunda roman çocuklarla bir araya geldi.

Turanlı, mahalle sakinlerinin de katıldığı etkinlikte çocukların oyunlarına eşlik etti.

Çocukların yeni yılını kutlayan Turanlı, çeşitli hediyeler dağıttı.

Turanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, asayiş olaylarının fazla olduğu bölgelerde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Sorunu kaynağında çözmek için çaba sarf ettiklerini belirten Turanlı, "Arkadaşlarımızla beraber bir yıldır Çorlu'da 'Kore Mahallesi' diye bilinen ve Tekirdağ merkezde 'Aydoğdu' diye bilinen lokasyıonlarda çalışmaları kesintisiz sürdürüyoruz." dedi.