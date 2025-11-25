Haberler

Tekirdağ Emniyet Müdürü Aydoğdu Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, asayiş sorunlarıyla gündeme gelen Aydoğdu Mahallesi'nde çöp birikintileri ve saf dışı kalan binaların durumu üzerine incelemelerde bulundu. Temizlik ve çevre düzenlemesi için çalışmalar başlatılacağı bildirildi.

TEKİRDAĞ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, asayiş olayları ile gündeme gelen Aydoğdu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sabahın erken saatlerinde beraberinde kamu kurumu ekipleriyle adı zaman zaman asayiş olaylarıyla anılan Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahallede özellikle çöp birikintileri ve bakımsız alanların oluşturduğu görüntü kirliliğine dikkat çeken Turanlı, bu durumun insan sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Mahalle muhtarıyla sokak ortasında kısa bir görüşme yapan Turanlı, çalışmaların zaman kaybetmeden başlaması gerektiğini belirterek, "Burası memleketin en temiz mahallesi olacak. Ayaküstü konuşurum, ben pazarlık yapmam, gerçekçiyim. Herkes burada. Burada karanlık hiçbir sokak kalmayacak. Hepsini sıfırlayacağız" dedi.

Emniyet Müdürü Turanlı'nın talimatları doğrultusunda mahallede temizlik, aydınlatma kontrolü ve çevre düzenlemesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Ekiplerin gün boyu sürdürdüğü saha taramasında, eksikler tek tek tespit edilerek kayıt altına alındı. Ziyaretin ardından mahallede bulunan bazı metruk yapıların yıkımı için de hazırlık çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
