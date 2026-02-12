Haberler

Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı annelerle bir araya geldi

Güncelleme:
Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'ndeki annelerle bir araya gelerek uyuşturucuyla mücadele ve emniyetin projeleri hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'nde annelerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Kadın Yaşam ve Gençlik Merkezi'de düzenlenen programda, Turanlı mahalledeki annelerle bir süre sohbet etti.

Turanlı, NARKO alan çalışmaları, NARVAS projesi ve emniyetin WhatsApp ihbar hattı hakkında anneleri bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürü Turanlı, konuşmasında, özellikle gençlerin uyuşturucudan ve zehir tacirlerinden korunmasına yönelik kararlı duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.

Turanlı, güvenli bir geleceğin el ele, omuz omuza mümkün olduğunu belirterek, kentin huzuru için sahada yürüttükleri çalışmalarda kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Toplantıya, Yeşilay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Müftülüğü yetkilileri de katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
