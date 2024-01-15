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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği Larissa yaşamını yitirdi

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 11 yaşındaki narkotik köpek Larissa, kansere yakalanarak hayatını kaybetti. Larissa'nın ölümü büyük üzüntü yarattı.

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik köpeği 11 yaşındaki Larissa, yakalandığı hastalık nedeniyle öldü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Belçika kurdu cinsi narkotik köpek Larissa, katıldığı operasyonlarda kilolarca uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı. Kansere yakalanan Larissa, yaşamını yitirdi. Larissa'nın ölmesi Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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