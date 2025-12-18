Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğretmenlerle bir araya gelen Yeniyol, eğitim süreçleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Yeniyol, okul bünyesindeki Mutfak Atölyesi ile Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Atölyesi'nde incelemelerde bulunarak, yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Yeniyol'a, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı eşlik etti.

-Kaymakam Tunçer'e ziyaret

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Topak ve Tunçer makamda bir süre görüştü.

Tunçer, ziyaret nedeniyle Topak'a teşekkür etti.

- Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Süleymanpaşa Şube Başkanı Hasan Basri Dede, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Dede ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Ziyarette Dede'ye, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray da eşlik etti.

Tabakoğlu, ziyaret için konuklarına teşekkür etti.