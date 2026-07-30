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Tekirdağ'dan kısa kısa

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Yücel ve Turanlı makamda bir süre görüştü.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

-Vali Yardımcısı Öztürk'ten Kaymakam Kızıltoprak'a ziyaret

Tekirdağ Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Dr. Fatih Kızıltoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Öztürk ve Kızıltoprak, bir süre görüşerek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Kızıltoprak, ziyaret için Öztürk'e teşekkür etti.

-Kapaklı'da açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Kapaklı Belediyesince düzenlenen "Yıldızlar Işığında Sinema Geceleri" etkinliği Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlar, açık havada "Aya Sihirli Yolculuk" animasyon filmini izledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaz boyunca farklı mahallelerde devam edecek etkinliklerle vatandaşları açık hava sinemasıyla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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