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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'u ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Milli Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları doğrultusunda yürütülen çalışmalar, iki il arasında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ve eğitim alanındaki iyi uygulama örnekleri değerlendirildi.

Yeniyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yentür'e teşekkür etti ve çalışmalarında başarı diledi.

-Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan Albay Güngör'e ziyaret

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü makamında ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, İl Jandarma Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyarette Güngör ile bir araya geldi.

Görüşmede kurumlar arasındaki iş birliği ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

-Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin'den TESKİ'ye ziyaret

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Onur Özgül'ü ziyaret etti.

TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Tekirdağ'ın kalkınmasına katkı sağlayacak iş birliği imkanları ve ortak projeler ele alındı.

Görüşmede, kurumlar arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

TESKİ Genel Müdürü Özgül, ziyareti dolayısıyla Mahmut Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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