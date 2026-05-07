Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı"na katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı"na katıldı.

Ergene Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş öncülüğünde düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topak, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğunu belirtti.

Ergene'de aileyi güçlendiren, çocukların ve gençlerin geleceğini destekleyen projeleri sürdürdüklerini aktaran Topak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Topak, güçlü aile yapısının güçlü toplum anlamına geldiğini ifade etti.

- Çorlu Belediyesi Yerel Tohum Takas Şenliği'ne katıldı

Çorlu Belediyesi, Çatalca'da düzenlenen 3. Yerel Tohum Takas Şenliği'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan stantta ata tohumları ile coğrafi işaretli Seymen kavunu tanıtıldı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum ile Belediye Meclis Üyesi Erhan Yarar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kum, ata tohumlarını korumanın geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti. Şenlik kapsamında Seymen kavunu tohumlarının vatandaşlara dağıtıldığı bildirildi

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Art arda gelen ölümler sonrası Bill Gates yeniden gündem oldu
Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız yorumcudan canlı yayına damga vuran Türkiye uyarısı
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu

Kazancı Süper Lig devi ile kıyaslandı! Verdiği yanıt olay oldu
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 2 İngiliz yolcu yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! 2 İngiliz yolcu yakalandı
Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor

Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kızına yapılana dayanamayan kayınvalide, damadını öldürdü