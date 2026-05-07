Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı"na katıldı.

Ergene Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, program Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş öncülüğünde düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topak, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğunu belirtti.

Ergene'de aileyi güçlendiren, çocukların ve gençlerin geleceğini destekleyen projeleri sürdürdüklerini aktaran Topak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Topak, güçlü aile yapısının güçlü toplum anlamına geldiğini ifade etti.

Çorlu Belediyesi, Çatalca'da düzenlenen 3. Yerel Tohum Takas Şenliği'ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan stantta ata tohumları ile coğrafi işaretli Seymen kavunu tanıtıldı.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum ile Belediye Meclis Üyesi Erhan Yarar da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kum, ata tohumlarını korumanın geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti. Şenlik kapsamında Seymen kavunu tohumlarının vatandaşlara dağıtıldığı bildirildi