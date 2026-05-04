Tekirdağ Diş Hekimleri Odası Başkanı Tolga Kutal, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.

Onar ve Kutal makamda bir süre görüştü.

Ziyarette Kutal'a yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Başkan Nallar Kumbağ Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Kumbağ Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Nallar, ilçede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallelerde vatandaşlara sohbet eden Nallar, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

-Tekirdağ'da "Öfke Kontrolü ve Nebevi Metot" semineri düzenlendi

Tekirdağ İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlerin karakter gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Öfke Kontrolü ve Nebevi Metot" semineri düzenlendi.

Trakya İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerde, öfke yönetimi ele alındı.

Tekirdağ İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, okullardaki rehberlik ve gençlik buluşmalarının il genelinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.