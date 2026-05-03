Tekirdağ Müftüsü Mustafa Bilgiç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, müftü Bilgiç'e, üniversitenin yayımladığı "Namık Kemal - Hayatı, Düşünceleri, Eserleri" isimli eseri takdim etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Şahin, Bilgiç'e teşekkür etti.

-Kaymakam Tunçer'e ziyaret

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ziya Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Öztürk ve Tunçer makamda bir süre sohbet etti.

Tunçer, ziyaret için Özürk'e teşekkür etti.

-Tekirdağ'da "TGSA Kabare" adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Şenlikleri kapsamında "TGSA Kabare" adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde iki seans halinde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşan etkinlikte çocuklar müzik, dans ve kahkaha dolu unutulmaz bir gün yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Ece Kaviz ve ünlü sunucu Jess Molho'nun katılımıyla sahnelenen ve oyuncu ve dansçı kadrosunun tamamen çocuklardan oluştuğu "TGSA Kabare" çocuk tiyatrosu çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.