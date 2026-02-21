Haberler

Tekirdağ'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Güncelleme:
Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Şehit aileleri ve gaziler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyede düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, programda yaptığı konuşmada, bu topraklarda huzur içinde oruç açabilmeyi şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını belirtti.

Şehit ailelerinin başlarının tacı olduğunu ifade eden Yüceer, "Her zaman dualarınızla yola çıktık, bugün de bu bereket sofrasına yine sizlerle başlamanın onurunu yaşıyoruz. Eğer bugün bu topraklarda özgürce nefes alıp verebiliyorsak, birlik ve beraberlik içinde huzurla ibadetimizi yapabiliyorsak, bunu kahramanlarımıza borçluyuz." dedi.

Tekirdağ NKÜ'de grafik sergisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde grafik sergisi açıldı.

Grafik Tasarımı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı eserler, fakültede düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, dekan yardımcıları, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ergene Velimeşespor'a destek gecesi

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Ergene Velimeşespor için destek gecesi düzenlendi.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Marmaracık Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirilen programa katılarak kulübe destek verdi.

Toprak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömür Çolak
