Tekirdağ'dan Çanakkale'ye '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' başladı

Güncelleme:
ÇANAKKALE Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay anısına düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü', Tekirdağ Valiliği binası önündeki törenle başladı.

ÇANAKKALE Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay anısına düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü', Tekirdağ Valiliği binası önündeki törenle başladı. Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 57'nci Alay anısına 57 gönüllü yürüyecek. Çanakkale Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay anısına düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü', Tekirdağ Valiliği önündeki törenle başladı. Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedir Tuncer'in katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 57 gönüllü, 164 kilometrelik yolu yürümek için Çanakkale'ye uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
