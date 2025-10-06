Haberler

Tekirdağ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Midibüs, otomobil ve tırın karıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Saray'dan Kapaklı istikametine giden H.K. yönetimindeki 59 AEN 212 plakalı midibüs, aynı yönde seyreden M.N. idaresindeki 59 ANT 682 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan midibüs, karşı yönden gelen F.İ. idaresindeki 06 EZS 136 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler H.K, M.N. ile midibüsteki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
