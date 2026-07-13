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Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ'da yük gemisi karaya oturdu
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Tekirdağ açıklarında yük almak için bekleyen Sao Tome ve Principe bayraklı 'REGALO' isimli gemi, Ceyport Limanı önünde karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi ve gemi etrafında gerekli tedbirler alındı. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Tekirdağ'da bir yük gemisi karaya oturdu.

Tekirdağ açıklarında yük almak üzere bekleyen Sao Tome ve Principe bayraklı "REGALO" isimli geminin Ceyport Limanı önünde karaya oturduğu ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Geminin etrafında gerekli tedbirler alındı.

Yetkililer, geminin kurtarılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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