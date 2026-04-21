Tekirdağ'da yöresel tatlılar yarıştı

Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel tatlı yarışması düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya 20 yarışmacı katıldı.

Yarışma öncesi konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bünyamin Örnek, Tekirdağ'ın coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı ve peynir helvasının da aralarında bulunduğu 32 çeşit tatlının jüri tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Örnek, yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına önem verdiklerini belirterek, yarışmayla az bilinen tatlıların tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti.

Konuşmanın ardından aralarında coğrafi işaretli peynir helvası ve Hayrabolu'nun da bulunduğu güllabiye, sütlü karakabak tatlısı, çizleme, kaşıklama ve büzme gibi yöresel tatlıların tadımı yapıldı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinciliği Hayrabolu tatlısıyla Nuray Cabbar, ikinciliği Hayrabolu tatlısıyla Hatice Baydar, üçüncülüğü ise bulama tatlısıyla Nimet Diken kazandı.