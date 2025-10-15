Haberler

Tekirdağ'da Yolcu Minibüsü Piçle Yürüyen Adamı Ezdi: Bir Ölü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kenarında yürüyen Olcay Canbay, kontrolünü yitiren bir minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol kenarında yürüyen Olcay Canbay (43), sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Keşan kara yolu üzeri Haliçköy Mahallesi'nde meydana geldi. Malkara'dan Keşan yönüne giden H.G.'nin (65) kontrolünü yitirdiği 34 FIC 124 plakalı minibüs, yol kenarında yürüyüp evine giden Olcay Canbay'a, ardından bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Olcay Canbay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Canbay'ın cansız bedeni, incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Sürücü H.G. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

