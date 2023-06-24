Tekirdağ'da Yol Verme Kavgası: 5 Yaralı

Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan yol verme tartışması silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi silahla, 3 kişi ise sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yol verme kavgasında silahlar konuştu: 5 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iddiaya göre iki grubun arasında çıkan yol verme tartışması silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ikisi silahla 5 kişi yaralandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Caddesi üzerinde yol verme tartışması nedeniyle H.K., G.K, G.K. ile karşı taraftan K.F., S.F., R.F. ile aralarında önce tartışma daha sonra kavga çıktı. Çıkan kavgaya Polis Ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar olayın hemen ardından Saray çıkışı Sefaalan yolu üzerinde birbirleriyle silahlı, sopalı kavgaya tutuştu. Meydan savaşına dönen kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden silahla yaralanırken 3 kişi ise vücutlarına aldıkları yumruk ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Olay yerine hemen çok sayıda Polis ve Jandarma ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini sıkılaştırırken, ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.