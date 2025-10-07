Haberler

Tekirdağ'da Yoğun Sis Güzellikler Sunuyor

Tekirdağ'ın Ganos Dağı eteklerinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, bölgede kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sisle kaplı yamaçlar ve köy yolları, dronla havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis Ganos Dağı eteklerinde güzel manzara oluşturdu.

Kentte sabah erken saatlerden itibaren yer yer etkisini artıran sis, özellikle Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy ve Uçmakdere mahallelerinin yüksek kesimlerini kapladı. Bölge, bir süreliğine adeta bulutların arasında kaldı.

Ganos Dağı eteklerinde oluşan sis bulutu dronla havadan görüntülendi.

Görüntülerde, sisle kaplı yamaçlar ve köy yolları kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Yoğun sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel bir şölen yaşattı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
