Tekirdağ'da Yaz Okulu Etkinlikleri Sona Erdi

Güncelleme:
Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz okulunun kapanış programında öğrenciler tarafından hazırlanan materyaller sergilendi. İl Müftüsü Mustafa Soykök, 23 bin öğrencinin sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunduğunu ifade etti.

Tekirdağ İl Müftülüğünce düzenlenen yaz okulu sona erdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, yaz okulundaki atölyelerde öğrenciler tarafından hazırlanan materyaller sergilendi.

Programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Soykök, Tekirdağ'da 23 bin öğrencinin yaz okullarında bir araya geldiğini söyledi.

Öğrencilerin sanatsal ve kültürel faaliyetlerle güzel zaman geçirdiğini aktaran Soykök, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onları vatan, millet, din, iman sevgisiyle yetiştirmeye gayret edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler dualar okudu, hazırladıkları tiyatro gösterisini sahneledi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
