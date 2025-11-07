Tekirdağ'da Yasa Dışı Papağan ve Kumru Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde, yasa dışı yollarla getirilerek üretimi yapılan 7 papağan ve 45 kumru ele geçirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Çorlu'da bir iş yerinde, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen hayvanların bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine ekipler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda 1 sultan papağanı, 6 forpus papağanı ve 45 gülen kumru ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibine para cezası uygulandı.