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Tekirdağ'da yapılan asayiş uygulamalarında 1 kişi tutuklandı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 25 şüpheliden biri tutuklandı. Yapılan aramalarda ise büyük miktarda uyuşturucu ve sahte evrak ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 25 şüphelinden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Ekiplerin son bir haftada belirlenen adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlarda yaptığı aramalarda, 3 bin 373 sentetik uyuşturucu hap, 28 gram sentetik uyuşturucu, 24 gram eroin, 3 sahte evrak, 3 ton kıyılmış tütün ve 1 milyon 649 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheliden 1'i çıkarıldığı ceza hakimliğinde tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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